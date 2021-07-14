Фестиваль Atlas Weekend в Киеве посетило рекордное количество людей — более полумиллиона

Фестиваль Atlas Weekend, который проходил в столице с 5 по 11 июля, посетили более 600 тысяч человек. Это стало новым рекордом для мероприятия.

В 2019 году фестиваль посетили 538 тысяч человек, сообщают организаторы фестиваля.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский говорит, что такие цифры свидетельствуют о том, что люди устали от карантинных ограничений.

«Хотя выступления большинства зарубежных артистов перенесли на 2022 год, нынешний локальный музыкальный праздник был не менее насыщенным. Посетителей ожидали шесть сцен, где музыканты выступали в различных музыкальных жанрах. Кроме того, для киевлян и гостей города сделали свободный вход 5 и 6 июля», — отметил чиновник, передает пресс-служба КГГА.