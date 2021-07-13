Путін: «Нормандський формат» — не місце для обговорення «Північного потоку — 2»

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що «Нормандський формат» не місце для обговорення «Північного потоку — 2». Цими словами президент РФ по суті відповів на пропозицію Володимира Зеленського, яка була озвучена у Німеччині 12 липня.
Про це він розповів в інтервʼю News24 Russia.
«Нормандський формат» або інші подібні формати — це політичні майданчики для обговорення ситуації в Україні. Це не має нічого спільного з такими комерційними проєктами як «Північний потік», «Північний потік — 2» або транзит газу через Україну», — заявив Путін.
При цьому він сказав, що Росія дотримуватиметься своїх зобовʼязань і контракту з транзиту газу через Україну навіть після запуску «Північного потоку — 2».
- Напередодні виконавчий директор Nord Stream 2 AG заявив, що будівництво газопроводу планують завершити в серпні.
- Україна вважає питання трубопроводу загрозою для всієї Європи. Також Росія зможе постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- На переговорах з Меркель 12 липня Зеленський наполягав на гарантіях газопостачання для окупованого Донбасу після запуску «Північного потоку — 2».