Путин: «Нормандский формат» — не место для обсуждения «Северного потока — 2»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «Нормандский формат» не место для обсуждения «Северного потока — 2». Этими словами президент РФ по сути ответил на предложение Владимира Зеленского, которое было озвучено в Германии 12 июля.

Об этом он рассказал в интервью News24 Russia.

«Нормандский формат» или другие подобные форматы — это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами как «Северный поток», «Северный поток — 2» или транзит газа через Украину», — заявил Путин.

При этом он сказал, что Россия будет придерживаться своих обязательств и соблюдать контракт по транзиту газа через Украину даже после запуска «Северного потока — 2».