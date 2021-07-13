На Житомирщині військовий поранив із вогнепальної зброї 9-річного хлопчика. Дитину у важкому стані транспортували до Києва гелікоптером

У Новоград-Волинську 43-річний військовий поранив із вогнепальної зброї 9-річного хлопчика.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

За даними правоохоронців, вдень 12 липня хлопчика у тяжкому стані до лікарні Новоград-Волинська привіз 43-річний киянин, знайомий батька дитини. Із попереднім діагнозом «наскрізне вогнепальне поранення спини» хлопчика забрали у реанімацію.

Як з’ясувалося, знайомий батька дитини — військовий, який приїхав напередодні у гості. Попередньо унаслідок необережного поводження зі зброєю він поранив дитину. Зараз чоловік затриманий.

Спершу повідомлялося, що інцидент стався на березі місцевої річки, проте згодом з’ясувалося, що хлопчик отримав поранення вдома. З місця події вилучили кулю калібром 9 мм та інші речові докази.

Під час обшуку автомобіля затриманого правоохоронці виявили та вилучили зброю, зокрема автоматичну, різнокаліберні боєприпаси та вибухонебезпечні речовини.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри.

У вівторок, 13 липня, пораненого хлопчика гелікоптером спеціального авіаційного загону ДСНС України доправили до Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України «Охматдит» у Києві.