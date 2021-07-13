Суд визнав кондитерську компанію «АВК» банкрутом

Господарський суд Донецької області визнав кондитерську компанію «АВК» банкрутом і почав процес ліквідації.

Про це пише Finbalance з посиланням на рішення суду.

Відповідне рішення ухвалили ще 8 липня.

«Має місце факт перевищення розміру пасиву боржника над його активами, недостатність наявного у боржника майна для задоволення вимог кредиторів; коефіцієнт забезпечення власними засобами є низьким, що знижує ймовірність можливості неплатоспроможного підприємства використати позасудові заходи відновлення платоспроможності; від’ємний результат показника поточної платоспроможності, що свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства», — йдеться у рішенні суду.

Там також вказують, що після відкриття справи про банкрутство компанія не надавала пропозицій щодо відновлення своєї платоспроможності. Серед кредиторів «АВК» зазначені Всеукраїнський банк розвитку, Райффайзен банк, Сбербанк та Промінвестбанк.