В Україні запрацював сервіс YouTube Shorts — аналог TikTok від Google

В Україні в додатку YouTube запрацював новий сервіс YouTube Shorts. Це аналог соцмережі TikTok, але виробництва компанії Google.

Про це пише Engadget.

Загалом сервіс став доступний у приблизно 100 країнах. На період тестування всі мали змогу дивитися ці короткі відео, але тепер користувачі також мають доступ до інструментів для їхнього створення та редагування.

Користування сервісом доволі схоже на сам TikTok — усі відео можна лайкати, поширювати та коментувати. Перехід між відео відбувається свайпом угору. Водночас компанія передбачила можливість ставити й дизлайки.