В Украине заработал сервис YouTube Shorts — аналог TikTok от Google

В Украине в приложении YouTube заработал новый сервис YouTube Shorts. Это аналог соцсети TikTok, но производства компании Google.

Об этом пишет Engadget.

В целом сервис стал доступен в 100 странах. На период тестирования все имели возможность смотреть эти короткие видео, но теперь пользователи получили доступ к инструментам для их создания и редактирования.

Пользование сервисом довольно похоже на TikTok — все видео можно лайкать, распространять и комментировать. Переход между видео происходит свайпом вверх. В то же время компания предусмотрела возможность ставить и дизлайки.