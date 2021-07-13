В Украине заработал сервис YouTube Shorts — аналог TikTok от Google

В Украине в приложении YouTube заработал новый сервис YouTube Shorts. Это аналог соцсети TikTok, но производства компании Google.
Об этом пишет Engadget.
В целом сервис стал доступен в 100 странах. На период тестирования все имели возможность смотреть эти короткие видео, но теперь пользователи получили доступ к инструментам для их создания и редактирования.
Пользование сервисом довольно похоже на TikTok — все видео можно лайкать, распространять и комментировать. Переход между видео происходит свайпом вверх. В то же время компания предусмотрела возможность ставить и дизлайки.
- 15 сентября 2020 года видеохостинг YouTube объявил о запуске сервиса 15-секундных видеороликов YouTube Shorts.
- 5 августа того же года соцсеть Instagram запустила приложение Reels, который позволяет пользователям записывать короткие 15-секундные видеоклипы с музыкой или другим звуком.