Ямайка має намір просити у Великої Британії репарації за колоніальний період

Питання про репарації підняв член парламенту Майк Генрі, який виніс на обговорення відповідну петицію. З Британії хочуть стягнути 7,6 мільярда фунтів стерлінгів ($10,5 млрд). Генрі вказував, що ця сума еквівалентна загальній виплаті колишнім рабовласникам, яким імперія компенсувала збитки за втрату рабів.

Міністр спорту і культури Олівія Грандж зазначила, що питання репарацій назріло давно. Петиція вже отримала схвалення Національної ради з репарацій і незабаром буде офіційно зареєстрована після консультацій з генеральним прокурором і юристами. В подальшому цю петицію направлять королеві Єлизаветі II.

Ямайка є частиною Британської Співдружності, а британська королева формально залишається головою держави.