У Варшаві на літак не пустили посла Естонії через відмову надіти маску

Посла Естонії в Польщі не пустили на борт літака через відмови надіти маску.

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався ввечері 11 липня у варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена. Зазначено, що посол поводився агресивно і не виконував протиепідемічні правила. Через його поведінку довелося викликати охоронців аеропорту. Рейс до столиці Казахстану полетів без дипломата.

Посол заспокоївся лише після спілкування з поліцією. Під час огляду він був у масці і показав свій дипломатичний паспорт. Після огляду він залишив аеропорт.