НАБУ затримало засудженого експрокурора за дачу хабара у $10 тисяч. Його чекає 2 роки колонії

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього прокурора Генеральної прокуратури Олександра Матушка, якого засудили до 2 років позбавлення волі за дачу хабара у $ 10тисяч.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Матушко в 2016 році пропонував гроші членам конкурсної комісії НАБУ за схвалення його кандидатури на посаду керівника/заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ.

Його затримали під час передачі грошей в лютому 2016 року, а в квітні направили його справу до суду. Голосіївський районний суд Києва 3 роки не міг прийняти рішення і справу довелося заново розглядати в 2020 році у Вищому антикорупційному суді.

Саме ВАКС у вересні 2020 року виніс вирок Матушку (2 роки вʼязниці). У січні 2021 року рішення ВАКС підтвердила Апеляційна палата, а в липні — Касаційний кримінальний суд Верховного суду. Це перший вирок ВАКС, повʼязаний з реальним позбавленням волі, який пройшов всі інстанції і залишився чинним.

Зараз Матушко знаходиться в СІЗО і в подальшому буде доставлений до виправної колонії.