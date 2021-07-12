НАБУ задержало осужденного экс-прокурора за дачу взятки в $10 тысяч. Его ждет 2 года колонии

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Александра Матушко, которого приговорили к 2 годам лишения свободы за дачу взятки в $10 тысяч.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Матушко в 2016 году предлагал деньги членам конкурсной комиссии НАБУ за одобрение его кандидатуры на должность руководителя/заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ.

Его задержали во время передачи денег в феврале 2016 года, а в апреле направили его дело в суд. Голосеевский районный суд Киева 3 года не мог принять решение и дело пришлось заново рассматривать в 2020 году в Высшем антикоррупционном суде.

Именно ВАКС в сентябре 2020 года вынес приговор Матушко (2 года тюрьмы). В январе 2021 года решение ВАКС подтвердила Апелляционная палата, а в июле — Кассационный уголовный суд Верховного суда. Это первый приговор ВАКС, связанный с реальным лишением свободы, который прошел все инстанции и остался действующим.

Сейчас Матушко находится в СИЗО и в дальнейшем будет доставлен в исправительную колонию.