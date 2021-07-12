Экс-начальника одного из отделов ГПУ приговорили к 2 годам тюрьмы за взятку

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приговорила бывшего начальника отдела управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины к 2 годам лишения свободы за взятку.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В декабре 2016 года обвиняемый предоставил посреднику неправомерную выгоду в размере $5 тысяч за то, чтобы последний в дальнейшем передал ее должностным лицам Госаудитслужбы», — отметили в ВАКС.

Сейчас экс-чиновника ГПУ признали виновным по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 369 (Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора он может его обжаловать.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет об Аполлинарии Нагалевском, который пытался повлиять на ход и результаты внеплановой выездной ревизии Генпрокуратуры. Ее проводили из-за растраты должностными лицами ГПУ 1,8 миллиона гривен бюджетных средств, которые они перечислили компаниям «Арматех Буд», «Будконсалт Плюс», «Укринжиниринг Вин» за якобы оказанные услуги.

«Нагалевский попросил своего знакомого из Счетной палаты Украины за взятку повлиять на и. о. первого заместителя Государственной аудиторской службы Станислава Косинова, который контролировал внеплановую ревизию в ГПУ», — рассказали в ЦПК.

Также отмечается, что впоследствии чиновник ГПУ попросил вернуть ему деньги, поскольку он не заметил изменений в работе ревизоров и якобы нашел других людей, которые «обеспечат нужные ему результаты ревизии». После этого Нагалевского задержали детективы НАБУ.