«Слуга народу» на засіданні фракції обговорить законопроєкт про підвищення податків. Туди покличуть міністра економіки

Фракція «Слуга народу» на засіданні 12 липня обговорить дискусійний законопроєкт, який передбачає підвищення різних податків.

Про це пише пресслужба партії.

«Ми викликали на фракцію першого віцепрем’єр-міністра України, міністра економіки України Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві, а отже і серед депутатів як представників суспільства», — пояснив очільник фракції Давид Арахамія.

За його словами, члени уряду повинні пояснити нардепам всі головні новації цього законопроєкту для того, щоб депутати мали змогу сформувати спільну позицію перед голосуванням у другому читанні.