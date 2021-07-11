Путін, Янукович, тепер — Назарбаєв. Режисер Стоун зняв фільм про першого президента Казахстану

Фільм має назву «Qazaq: історія Золотої людини». «Називайте Назарбаєва як хочете — диктатор, владна людина, тиран, батько-засновник. Ви виявите, що він скромна людина, яка пояснює розпад радянської імперії і важливість переходу своєї ​​країни до незалежної нації», — пояснив Стоун ідею свого фільму.

Журналістка Джоанна Лілліс назвала стрічку пропагандою. «Цей фільм очевидно є частиною його [Назарбаєва] безперервного культу особи. Це можна охарактеризувати тільки як пропаганду, яка, очевидно, спрямована на іноземну аудиторію, щоб зміцнити його репутацію і спадщину», — сказала вона.

Видання зазначає, що сам Стоун ніколи не відвідував Казахстан. Режисер стверджує, що не отримував жодних грошей від уряду Казахстану. Також він не назвав розмір свого гонорару.

Хто такий Олівер Стоун?

Американський кінорежисер, сценарист і продюсер художніх і «історико-документальних» фільмів. Володар трьох премій «Оскар». Відомий своєю схильністю до конспірологічних теорій і прихильністю до диктаторських режимів, а також персональною дружбою з такими правителями, як брати Фідель і Рауль Кастро, Уго Чавес, Ево Моралес і Володимир Путін.