Путин, Янукович, теперь — Назарбаев. Режиссер Стоун снял фильм о первом президенте Казахстана

Американский кинорежиссер Оливер Стоун снял фильм об экс-президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.
Об этом пишет The Guardian.
Фильм носит название «Qazaq: история Золотого человека».
«Называйте Назарбаева как хотите — диктатор, властный человек, тиран, отец-основатель. Вы обнаружите, что он скромный человек, объясняющий распад советской империи и важность перехода своей страны к независимой нации», —пояснил Стоун идею своего фильма.
Журналистка Джоанна Лиллис назвала ленту пропагандой. «Этот фильм очевидно является частью его [Назарбаева] непрекращающегося культа личности. Это можно охарактеризовать только как пропаганду, которая, очевидно, направлена на иностранную аудиторию, чтобы укрепить его репутацию и свое наследие», — сказала она.
Издание отмечает, что сам Стоун никогда в Казахстане не был. Режиссер утверждает, что не получал никаких денег от правительства Казахстана. Также он не назвал размер своего гонорара.
Кто такой Оливер Стоун?
Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер художественных и «историко-документальных» фильмов. Обладатель трех премий «Оскар». Известен своей склонностью к конспирологическим теориям и симпатией к диктаторским режимам, а также личной дружбой с такими правителями, как братья Фидель и Рауль Кастро, Уго Чавес, Эво Моралес и Владимир Путин.
- В июле 2019 года Стоун на кинофестивале в Таормине (Италия) представил документальный фильм про Украину Revealing Ukraine. В нем он брал интервью у президента России Владимира Путина и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Также он общался с Оксаной Марченко, женой Медведчука.
- В 2016 году вышел документальный фильм Стоуна «Украина в огне» о событиях 2014 года в Украине. Стоун выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у Путина и беглого президента Украины Виктора Януковича.