Путин, Янукович, теперь — Назарбаев. Режиссер Стоун снял фильм о первом президенте Казахстана

Американский кинорежиссер Оливер Стоун снял фильм об экс-президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.

Об этом пишет The Guardian.

Фильм носит название «Qazaq: история Золотого человека».

«Называйте Назарбаева как хотите — диктатор, властный человек, тиран, отец-основатель. Вы обнаружите, что он скромный человек, объясняющий распад советской империи и важность перехода своей страны к независимой нации», —пояснил Стоун идею своего фильма.

Журналистка Джоанна Лиллис назвала ленту пропагандой. «Этот фильм очевидно является частью его [Назарбаева] непрекращающегося культа личности. Это можно охарактеризовать только как пропаганду, которая, очевидно, направлена ​​на иностранную аудиторию, чтобы укрепить его репутацию и свое наследие», — сказала она.