«Треба встати на ворота — одягну рукавички і встану». Юрій Костюк вперше прокоментував звільнення з ОП

Колишній заступник глави Офісу президента Юрій Костюк вперше прокоментував звільнення з Офісу президента і призначення радником Володимира Зеленського.

«До виборів і в процесі кампанії ми з президентом ніколи не обговорювали жодних майбутніх посад. І після перемоги теж не обговорювали. Для мене це ніколи не мало жодного значення. Я командний гравець. Треба в центрі нападу — буду. Треба зліва в захисті — буду. Треба встати на ворота — одягну рукавички і встану», — сказав Костюк в коментарі «Бабелю»

Костюк розповів, що в Офіс президента заходили невеликою командою, «була ділянка, яку потрібно було закривати». За його словами, це була складна, важлива і цікава робота, але вона не дозволяла повноцінно робити те, в чому він міг бути ефективнішим: в креативі, комунікаціях та інформаційній політиці.