Новини

Netflix назвав дату виходу другого сезону «Відьмака»

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Netflix назвав дату виходу другого сезону «Відьмака»

TVLine

Стримінговий сервіс Netflix оголосив дату релізу другого сезону серіалу «Відьмак».

Про це повідомляє The Verge.

Нові епізоди можна буде подивитися на сервісі 17 грудня 2021 року. Анонс відбувся в рамках цифрового івенту WitcherCon, присвяченого серіалу.

Сезон складатиметься з восьми серій — Netflix вже представив назви та логотипи семи з них, за винятком останнього. Як повідомили творці шоу, нові епізоди в першу чергу будуть присвячені взаєминам Геральта та Цірі.

Премʼєра першого сезону «Відьмака» відбулася у грудні 2019 року. Перша частина шоу також складалася з восьми епізодів. Зйомки продовження затягнулися через пандемію коронавірусу.

  • У липні 2020 року сервіс Netflix анонсував вихід серіалу The Witcher: Blood Origin. Це приквел фентезійного серіалу The Witcher («Відьмак»).