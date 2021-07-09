Netflix назвал дату выхода второго сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Ведьмак».

Об этом сообщает The Verge.

Новые эпизоды можно будет посмотреть в сервисе 17 декабря 2021 года. Анонс состоялся в рамках цифрового ивента WitcherCon, посвященного сериалу.

Сезон будет состоять из восьми серий — Netflix уже представил названия и логотипы семи из них, за исключением последнего. Как сообщили создатели шоу, новые эпизоды в первую очередь будут посвящены взаимоотношениям Геральта и Цири.

Премьера первого сезона «Ведьмака» состоялась в декабре 2019 года. Первая часть шоу также состояла из восьми эпизодов. Съемки продолжения затянулись из-за пандемии коронавируса.