Акції Apple оновили рекорд вартості. На це впливають позитивні прогнози щодо продажів iPhone

Ціна однієї акції американської компанії Apple на торгах 9 липня перевищила позначку у 145 доларів, оновивши січневий рекорд собівартості. Тоді цінні папери коштували 143,16 долара.

Про це свідчать дані Investing.com.

Кілька днів тому, 7 липня, ціна акції Apple виросла до 144,57 долара, але сьогодні показники побили цей рекорд.

На піку пандемії коронавірусу, близько року тому, вартість акцій компанії становила ще 89,14 долара за штуку.

Зростання ціни акцій обумовлене, зокрема, позитивними прогнозами щодо продажів iPhone.

При цьому аналітики прогнозують, що здорожчання акцій компанії продовжиться протягом наступних шести місяців.