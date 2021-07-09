Акції Apple оновили рекорд вартості. На це впливають позитивні прогнози щодо продажів iPhone

Ціна однієї акції американської компанії Apple на торгах 9 липня перевищила позначку у 145 доларів, оновивши січневий рекорд собівартості. Тоді цінні папери коштували 143,16 долара.
Про це свідчать дані Investing.com.
Кілька днів тому, 7 липня, ціна акції Apple виросла до 144,57 долара, але сьогодні показники побили цей рекорд.
На піку пандемії коронавірусу, близько року тому, вартість акцій компанії становила ще 89,14 долара за штуку.
Зростання ціни акцій обумовлене, зокрема, позитивними прогнозами щодо продажів iPhone.
При цьому аналітики прогнозують, що здорожчання акцій компанії продовжиться протягом наступних шести місяців.
- У квітні компанія Apple провела першу презентацію своїх новинок у 2021 році. На початку там вже презентували новий колір iPhone — пурпуровий. Презентувала Apple і оновлений iMac із власним процесором M1.
- А на початку червня компанія презентувала оновлення двох операційних систем – iOS та macOS. Також будуть оновлені операційні системи і для Apple Watch, і для iPad.