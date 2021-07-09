США запровадили санкції проти 34 компаній з Китаю, Росії та Ірану. Їх звинувачують у порушенні прав людини

США додали до переліку організацій, які вважаються загрозою для національної безпеки, 14 китайських компаній. Під санкції потрапили й російські компанії та громадяни РФ.

Про це повідомляє Міністерство торгівлі США.

Йдеться про кремлівські компанії ГК «Радіант», ТОВ «Тесон» і ТОВ «Трейд Компонент», а також громадян Росії Андрія Кузнєцова, Дмитра Кравченка і Маргариту Кузнєцову.

Загалом 14 компаній входять до переліку з 34 юридичних осіб, зокрема з Росії та Ірану, які додані до так званого Списку компаній, чия діяльність суперечить зовнішній політиці та інтересам національної безпеки Сполучених Штатів.

Міністерство торгівлі вважає, що ці компанії підтримували репресивну політику Пекіну та масові утримання та стеження за уйгурами, казахами та іншими мусульманськими меншинами в провінції Сіньцзян.