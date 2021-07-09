США ввели санкции против 34 компаний из Китая, России и Ирана. Их обвиняют в нарушении прав человека

США добавили в перечень организаций, которые считаются угрозой для национальной безопасности, 14 китайских компаний. Под санкции попали российские компании и граждане РФ.

Об этом сообщает Министерство торговли США.

Речь идет о кремлевских компаниях ГК «Радиант», ООО «Тесон» и ООО «Трейд Компонент», а также гражданах России Андрея Кузнецова, Дмитрия Кравченко и Маргариту Кузнецову.

В документе утверждается, что российские компании участвуют в закупках электронных компонентов, произведенных в США, которые, «вероятно, будут использоваться в российских военных программах».

Всего 14 компаний входят в перечень из 34 юридических лиц, в том числе из России и Ирана, которые добавлены к так называемому Списку компаний, чья деятельность противоречит внешней политике и интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Министерство торговли считает, что эти компании поддерживали репрессивную политику Пекина и слежения за уйгурами, казахами и другими мусульманскими меньшинствами в провинции Синьцзян.