США ввели санкции против 34 компаний из Китая, России и Ирана. Их обвиняют в нарушении прав человека

США добавили в перечень организаций, которые считаются угрозой для национальной безопасности, 14 китайских компаний. Под санкции попали российские компании и граждане РФ.
Об этом сообщает Министерство торговли США.
Речь идет о кремлевских компаниях ГК «Радиант», ООО «Тесон» и ООО «Трейд Компонент», а также гражданах России Андрея Кузнецова, Дмитрия Кравченко и Маргариту Кузнецову.
В документе утверждается, что российские компании участвуют в закупках электронных компонентов, произведенных в США, которые, «вероятно, будут использоваться в российских военных программах».
Всего 14 компаний входят в перечень из 34 юридических лиц, в том числе из России и Ирана, которые добавлены к так называемому Списку компаний, чья деятельность противоречит внешней политике и интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.
Министерство торговли считает, что эти компании поддерживали репрессивную политику Пекина и слежения за уйгурами, казахами и другими мусульманскими меньшинствами в провинции Синьцзян.
- Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 миллионов. Более трех миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
- Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляют представителей этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.