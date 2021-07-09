Комітет Ради підтримав пропозиції Зеленського до закону про перезапуск кваліфікаційної комісії суддів

Комітет з питань правової політики на своєму засіданні у п’ятницю підтримав пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №3711-д про оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів .
Про це повідомляє пресслужба «Слуги народу».
«Комітет підтримав принципову позицію президента щодо того, що при голосуванні конкурсної комісії, котра допомагатиме у відборі майбутніх членів ВККС, має бути дотримана рекомендація Венеційської комісії щодо ключової ролі міжнародних експертів. Саме через це було накладено вето президента. Також були деякі технічні поправки, що вдосконалюють закон», – пояснив голова комітету, нардеп Андрій Костін.
За його словами, вже у вівторок, 13 липня, Верховна Рада вдруге підтримає цей законопроєкт із урахуванням пропозицій президента.
«Одразу після цього ми починаємо розгляд законопроєкту №5068 щодо Вищої ради правосуддя. Він передбачає створення Етичної ради за участі наших міжнародних партнерів. Рекомендація комітету – застосувати саме позицію Венеційської комісії щодо ключової ролі міжнародних експертів при ухваленні рішень», – додав Костін.
- 29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3711-д, який запускає судову реформу в Україні. Документ стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- Він передбачає створення комісії для відбору 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це фактично кадрова агенція для судів. Вона проводить конкурси з добору нових суддів і переатестовує чинних.
- 8 липня Зеленський наклав вето на законопроєкт № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).