Комітет Ради підтримав пропозиції Зеленського до закону про перезапуск кваліфікаційної комісії суддів

Комітет з питань правової політики на своєму засіданні у п’ятницю підтримав пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №3711-д про оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів .

Про це повідомляє пресслужба «Слуги народу».

«Комітет підтримав принципову позицію президента щодо того, що при голосуванні конкурсної комісії, котра допомагатиме у відборі майбутніх членів ВККС, має бути дотримана рекомендація Венеційської комісії щодо ключової ролі міжнародних експертів. Саме через це було накладено вето президента. Також були деякі технічні поправки, що вдосконалюють закон», – пояснив голова комітету, нардеп Андрій Костін.