Українець, якого затримали в Білорусі, заявив про катування. МЗС засудило дії силовиків

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило катування українця Павла Рабешка в Білорусі. За словами хлопця, його кілька разів били по голові, тілу, душили і кидали в туалет.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Рішуче засуджуємо катування білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня у Столині. Українські дипломати були на постійному зв’язку з Павлом після його звільнення та надали йому можливість безпечно залишити територію Білорусі», — наголосив Ніколенко.

Він додав, що МЗС закликає владу Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити всіх політичних вʼязнів і не порушувати права людини.

«Рекомендуємо також українцям зважувати ризики, плануючи подорожі до Білорусі», — додав речник.