У Білорусі відпустили затриманого українця

Білоруські правоохоронці вже відпустили затриманого громадянина України Павла Рабешка. Його звільнили на наступний день після затримання.
Про це у коментарі «РБК-Україна» розповів речник МЗС Олег Ніколенко.
«За інформацією посольства України в Білорусі, український громадянин Павло Рабешко був 3 липня затриманий білоруськими правоохоронцями, наступного дня він був звільнений», — зазначив він.
За словами речника, наразі чоловік перебуває на зв’язку з українськими дипломатами.
- 4 липня білоруський правозахисний центр «Вясна» повідомив про затримання в місті Столин Брестської області 24-річного громадянина України Павла Рабешка. За місцем проживання українця співробітники міліції вже провели обшук, у нього самого забрали телефон. У чому саме його звинувачували — невідомо.