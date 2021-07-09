Новим речником Зеленського став Сергій Никифоров

Президент України Володимир Зеленський призначив ведучого телеканалу «Україна 24» Сергія Никифорова своїм прессекретарем. Про це йдеться в його указі від 9 липня.

На цій посаді Никифоров замінить Юлію Мендель, яка пішла з неї у квітні 2021 року. Вона після відпустки буде позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака зі звʼязків з іноземними ЗМІ.

Хоч Никифорова офіційно призначили лише 9 липня, 6 липня він вже супроводжував Зеленського під час візиту до Литви.