Новым спикером Зеленского стал Сергей Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский назначил ведущего телеканала «Украина 24» Сергея Никифорова своим пресс-секретарем. Об этом говорится в его указе 9 июля.

На этом посту Никифоров заменит Юлию Мендель, которая ушла с должности в апреле 2021 года. Она после отпуска будет внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.

Хотя Никифорова официально назначили только 9 июля, 6 июля он уже сопровождал Зеленского во время визита в Литву.