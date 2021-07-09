У Росії вперше з січня виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу

У Росії вперше з початку січня виявили максимальні 25 766 нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Про це 9 липня повідомив федеральний оперативний штаб, передає Deutsche Welle.

Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Москві (6 643), Московській області (2 545) і Санкт-Петербурзі (1 951). За добу в Росії померли 726 людей, найбільше — у Санкт-Петербурзі (107) і Москві (102). Від початку пандемії в РФ померла 141 501 особа.

Попередню рекордну добову кількість хворих зафіксували 3 липня — 25 142 людини. Різкий сплеск нових випадків COVID-19 медики повʼязують із поширенням штаму «Дельта». Директор Науково-дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гинцбург заявив, що на частку штаму «Дельта» припадає близько 90% усіх виявлених в Росії випадків зараження.