Новинський припинив перемовини з приводу придбання телеканалу «НАШ»

Народний депутат Вадим Новинський повідомив, що вийшов із перемовин з приводу придбання телеканалу «НАШ».

Про це він написав у своєму Facebook.

Зазначається, що перемовини про купівлю телеканалу вела його компанія Smart Holding.

«Так, ми вели переговори і відкрито заявляли про це, не роблячи з самого процесу таємницю. Однак ми не порозумілися з Євгеном Мураєвим. Як я і обіцяв, ми публічно повідомляємо про припинення переговорів», — підкреслив Новинський.

Також він зазначив, що не планує вести перемовини про придбання будь-якого іншого ЗМІ.