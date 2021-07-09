У Києві район Жуляни залишився без електрики через аварію

У столичному мікрорайоні Жуляни через аварію без світла залишилися 78 багатоповерхівок та 600 приватних будинків.
Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».
Аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції «Теремки» відбулося о 10:50. Зараз фахівці зʼясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення.
Про відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.
- У червні без електрики залишився майже весь Лівий берег. Причиною стала вантажівка, яка збила опору ЛЕП. На відновлення знадобилося майже дві доби.