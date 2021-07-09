В Киеве район Жуляны остался без электричества из-за аварии

В столичном микрорайоне Жуляны из-за аварии без света остались 78 многоэтажек и 600 частных домов.

Об этом сообщает ДТЭК «Киевские электросети».

Аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции «Теремки» произошло в 10:50. Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению.

О восстановлении электроснабжения будет сообщено дополнительно.