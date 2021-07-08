У Херсонській області повноцінно запрацював найбільший у країні полігон ЗСУ

Фактичне облаштування полігону почалося в 2019 році. На ньому обладнали пункт управління, модуль розвідувально-інформаційного центру, подвійний модуль навчального корпусу, навчальні класи, ангари, технічні та складські приміщення, сонячну електростанцію та іншу необхідну інфраструктуру.

У Херсонській області повноцінно запрацював найбільший полігон Збройних сил «Ягорлик», площа якого близько 3,7 тисячі гектарів.

У Генштабі зазначають, що полігон за станом оснащення один з найсучасніших в Європи і буде постійно вдосконалюватися.

Такий полігон був вкрай необхідний українським військам для тренувань протиповітряної оборони, ракетних військ і випробувань нового озброєння, такого як протикорабельних комплекс «Нептун» або реактивна система залпового вогню «Вільха». По суті він замінив втрачений майданчик науково-випробувального центру «Чауда» після окупації Криму Росією в 2014 році.