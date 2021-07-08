ЄС оштрафував BMW та Volkswagen на €875 мільйонів за порушення антимонопольних правил

Європейська комісія оштрафувала автомобільні концерни BMW та Volkswagen на 875 мільйонів євро. Їх визнали винними у порушенні антимонопольних правил.

Про це пише Reuters.

У ЄС з’ясували, що концерни вступили в змову щодо технічних розробок у галузі очищення від оксидів азоту. Вони прагнули обмежити їхнє використання.

Також у змові брала участь і компанія Daimler, але її звільнили від відповідальності через те, що її представники і повідомили про існування цієї схеми.

«Комісія наклала штраф у розмірі 875 189 000 євро. Компанія Daimler не була оштрафована, оскільки повідомила Комісії про існування змови. Всі сторони визнали свою причетність і погодилися врегулювати справу», — наголошується в заяві Єврокомісії.

У ЄС зазначили, що ці автомобільні концерни мали технічні розробки для очистки вихлопних газів автомобілі, які б дозволили знизити викиди навіть більше того, що потребують правила Європейського Союзу. Але корпорації навмисно не використовували їх та уникали конкуренції, зменшуючи викиди винятково до тих показників, яких вимагав ЄС.

Згідно з угодою, BMW заплатить 502 мільйони євро штрафу, а Volkswagen — 373 мільйони.