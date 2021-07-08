ЕС оштрафовал BMW и Volkswagen на €875 млн за нарушение антимонопольных правил

Европейская комиссия оштрафовала автомобильные концерны BMW и Volkswagen на 875 млн евро. Их признали виновными в нарушении антимонопольных правил.

Об этом пишет Reuters.

В ЕС выяснили, что концерны вступили в сговор по техническим разработкам области очистки от окислов азота. Они стремились ограничить их использование.

Также в заговоре участвовала и компания Daimler, но ее освободили от ответственности за то, что ее представители и сообщили о существовании этой схемы.

«Комиссия наложила штраф в размере 875 189 000 евро. Компания Daimler ни была оштрафована, поскольку сообщила Комиссии о существовании заговора. Все стороны признали свою причастность и согласились урегулировать дело», — отмечается в заявлении Еврокомиссии.

В ЕС отметили, что эти автомобильные концерны имели технические разработки для очистки выхлопных газов автомобиля, которые бы позволили снизить выбросы даже более того, что требуют правила Европейского Союза. Но корпорации намеренно не использовали их и избегали конкуренции, уменьшая выбросы исключительно до тех показателей, которые требовал ЕС.

Согласно договору, BMW заплатит 502 миллиона евро штрафа, а Volkswagen — 373 миллиона.