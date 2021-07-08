Депутатка Верещук пообіцяла «дати в зуби» Шуфричу після суперечки на токшоу

Депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук та представник «Опозиційної платформи — За життя» Нестор Шуфрич влаштували перепалку в ефірі ток-шоу.

Інцидент стався під час програми з Василем Головановим на телеканалі «Україна 24».

Суперечка почалася після слів Шуфрича на адресу Верещук, він попросив її «не верещати».

«Ірино, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красиве прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю», — заявив він.