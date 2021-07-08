Депутат Верещук пообещала «дать в зубы» Шуфричу после спора на ток-шоу

Депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук и представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич устроили перепалку в эфире ток-шоу.

Инцидент произошел во время программы с Василием Головановым на телеканале «Украина 24».

Спор начался после слов Шуфрича в адрес Верещук, он попросил ее «не верещати».

«Ирина, я прошу вас, я сейчас снова буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не верещите, я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо верещать, когда я говорю», — заявил он.