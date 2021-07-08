Франція закликає країни ЄС не визнавати вакцини з Китаю та Росії

У Міністерстві закордонних справ Франції закликають інші країни-члени ЄС не визнавати вакцини від коронавірусу з Китаю та Росії.

Про це заявив державний секретар МЗС Франції Клеман Бон в ефірі телеканалу France 2.

Він зазначив, що громадяни ЄС повинні отримувати щеплення лише перевіреними препаратами. Бон нагадав, що наразі таких вакцин лише чотири.

«Що стосується інших вакцин, зокрема російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: будьте обережні, скажіть ні цим вакцинам», — сказав політик.