Франция призывает страны ЕС не признавать вакцины из Китая и России

В Министерстве иностранных дел Франции призывают другие страны-члены ЕС не признавать вакцины от коронавируса из Китая и России.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.

Он отметил, что граждане ЕС должны получать прививки только проверенными препаратами. Бон напомнил, что сейчас таких вакцин только четыре.

«Что касается других вакцин, в том числе российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», — сказал политик.