Європарламент закликав додати в «акт Магнітського» санкції за корупційні злочини

Європарламент невдоволений тим, що ЄС не має можливості запроваджувати санкції проти іноземних олігархів, відтак депутати закликали внести корупцію до списку критеріїв для запровадження санкцій. Про це йдеться в резолюції, присвяченій європейському «акту Магнітського», повідомляє Deutsche Welle. За резолюцію на пленарному засіданні в Страсбургу проголосували 584 євродепутати, 73 були проти, 33 утрималися. Резолюція вітає ухвалення чіткого списку порушень, за які ЄС може накладати санкції на осіб у будь-якій країні світу. Водночас Європарламент закликав Єврокомісію представити законодавчу пропозицію, аби розширити перелік критеріїв для санкцій та додати в нього корупцію.

Євродепутати вважають, що санкції варто накладати й на тих, хто створює економічні та фінансові умови для порушення прав людини. Під таким визначенням часто маються на увазі олігархи, хоча саме слово «олігарх» у резолюції не згадується. «Якщо ж корупційні діяння не будуть додані до переліку санкцій, то Європарламент закликає ЄС ухвалити антикорупційний режим санкцій Євросоюзу», — йдеться в резолюції. У тексті згадують законодавчі акти Великої Британії, США та Канади, які дозволяють запроваджувати санкції за корупцію за межами цих країн. «Корупція має руйнівний вплив на ситуацію з дотриманням прав людини й часто підриває функціонування і легітимність державних інституцій та верховенства права», — пояснили євродепутати.