Европарламент призвал добавить в «акт Магнитского» санкции за коррупционные преступления

Европарламент недоволен тем, что ЕС не имеет возможности вводить санкции против иностранных олигархов, поэтому депутаты призвали внести коррупцию в список критериев для введения санкций. Об этом говорится в резолюции, посвященной европейскому «акту Магнитского», сообщает Deutsche Welle. За резолюцию на пленарном заседании в Страсбурге проголосовали 584 евродепутата, 73 были против, 33 воздержались. Резолюция приветствует принятие четкого списка нарушений, за которые ЕС может налагать санкции на людей в любой стране мира. В то же время Европарламент призвал Еврокомиссию представить законодательное предложение, чтобы расширить перечень критериев для санкций и добавить в него коррупцию.

Евродепутаты считают, что санкции стоит накладывать и на тех, кто создает экономические и финансовые условия для нарушения прав человека. Под этим определением часто подрузамевают олигархов, хотя само слово «олигарх» в резолюции не упоминается. «Если же коррупционные деяния не будут добавлены в перечень санкций, то Европарламент призывает ЕС принять антикоррупционный режим санкций Евросоюза», — говорится в резолюции. В тексте упоминают законодательные акты Великобритании, США и Канады, которые позволяют вводить санкции за коррупцию за пределами этих стран. «Коррупция имеет разрушительное влияние на ситуацию с соблюдением прав человека и часто подрывает функционирования и легитимность государственных институтов и верховенства права», — объяснили евродепутаты.