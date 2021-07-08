Рятувальники припинили пошуки вцілілих після обвалу будинку в Маямі. Майже сто людей зникли безвісти

Рятувальники відмовилися від подальших пошуків вцілілих після обвалу багатоквартирного будинку у Флориді. Кількість підтверджених жертв зупинилася на позначці 54.

Про це повідомляє Reuters.

«Наразі ми справді вичерпали всі варіанти, доступні нам у пошуково-рятувальній місії», — заявила мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава і пояснила, що тепер рятувальники зосередяться на спробах вилучити тіла загиблих з-під завалів.

Загалом відомо про 53 жертви, однак 86 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

За даними рятувальників, багато жертв, знайдених у завалах, були у своїх ліжках. Живих людей з-під уламків не дістали.

Слідство ще не встановило, що саме спричинило обвал багатоквартирного будинку на березі моря, побудованого 40 років тому. У 2018 році інженерний звіт виявив низку структурних недоліків, які наразі детально вивчають правоохоронці.

Після обвалу влада в інших містах почала перевіряти старі хмарочоси, аби пересвідчитися, що суттєві структурні хиби не залишилися поза увагою.