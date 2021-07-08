Рятувальники припинили пошуки вцілілих після обвалу будинку в Маямі. Майже сто людей зникли безвісти

Рятувальники відмовилися від подальших пошуків вцілілих після обвалу багатоквартирного будинку у Флориді. Кількість підтверджених жертв зупинилася на позначці 54.
Про це повідомляє Reuters.
«Наразі ми справді вичерпали всі варіанти, доступні нам у пошуково-рятувальній місії», — заявила мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава і пояснила, що тепер рятувальники зосередяться на спробах вилучити тіла загиблих з-під завалів.
Загалом відомо про 53 жертви, однак 86 осіб досі вважаються зниклими безвісти.
За даними рятувальників, багато жертв, знайдених у завалах, були у своїх ліжках. Живих людей з-під уламків не дістали.
Слідство ще не встановило, що саме спричинило обвал багатоквартирного будинку на березі моря, побудованого 40 років тому. У 2018 році інженерний звіт виявив низку структурних недоліків, які наразі детально вивчають правоохоронці.
Після обвалу влада в інших містах почала перевіряти старі хмарочоси, аби пересвідчитися, що суттєві структурні хиби не залишилися поза увагою.
- 24 червня біля Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, у будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- Завали будинку досі розбирають. Рятувальники знайшли тіла 24 загиблих, понад 120 людей досі вважаються зниклими безвісти. Через ураган «Ельза» рятувальникам довелося підірвати вцілілу частину будинку.