Смілянський заявив, що в «Укрпошті» листоноші отримують до $1 тисячі. Пізніше вибачився і пояснив, що мав на увазі

Глава «Укрпошти» Ігор Смілянський вибачився за інтервʼю, в якому заявив, що листоноші його компанії заробляють близько тисячі доларів.

Про це він написав у Facebook.

«Наприкінці минулого тижня вийшло моє інтервʼю у «Новое время. Бизнес». Воно було про 100% цифровізацію сіл, будівництво автоматичних хабів і досягнення виручки у 1 мільярд доларів. Але все це було не дуже цікаво широкому колу, оскільки 90% цитат були про те, що я сказав, що наші листоноші заробляють до 1 000 доларів і мають чайові. Останнє — правда, і я в цьому не бачу нічого поганого (про що сказав в інтервʼю), можливо тому, що і сам починав працювати ще під час навчання в ресторані і чайові завжди були мірою твого customer service», — написав Смілянський.

Він пояснив, що зарплата листонош при ньому виросла більш ніж удвічі (з $110 до $250 без премій). «Моя помилка була в тому, що наші найкращі (не всі) листоноші не отримують 1 000 доларів, а продають товарів і послуг на цю суму на місяць, і з урахуванням премій отримують 10—11 тисяч гривень. Тому перепрошую, якщо така цитата когось із листонош образила. У нас є інші робочі спеціальності: водії, курʼєри, сортувальники, які дійсно отримують до 1 000 доларів і вище, але про них в цитаті не йшлося», — підкреслив глава «Укрпошти».

За його словами, щоб прийти до такої зарплати, необхідно впровадити пересувні відділення, «де кожен працює на повну ставку і нормальні зарплати». Крім того, необхідна повна цифровізація і значне збільшення продуктивності.

«Ми дамо кожному листоноші мобільний девайс, приберемо всю паперову роботу, будемо бачити, хто скільки працює, як ходить і доставляє пошту, і у мене є підозра, що після цього у нас також відбудеться оновлення колективу. Але найкращі при цьому обовʼязково будуть отримувати більше», — зазначив Смілянський.

У такому випадку, за словами глави «Укрпошти», відділення в селах стануть самодостатніми і більше не потребуватимуть дотацій з боку міських відділень, «і тоді зарплати у операторів в місті будуть одними з найкращих на ринку праці».