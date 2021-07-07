Суд збільшив термін увʼязнення киянці, яка на 11 днів замкнула двох дітей у квартирі. Одна дитина померла

Киянці, яка заморила голодом свою дитину, збільшили покарання до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

На початку грудня 2016 року жінка на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей — однорічного сина та дворічну доньку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку — непритомною. Обвинуваченій на той момент було 20 років.

29 серпня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва засудив жінку до 8 років за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Прокуратура наполягала на призначенні жінці довічного позбавлення волі за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини). Тому винесений вирок вирішили оскаржити.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури Києва, скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.

5 липня Голосіївський райсуд визнав жінку винною у вчиненні злочину за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та засудив до 12 років позбавлення волі.