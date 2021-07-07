Суд увеличил срок заключения киевлянке, которая на 11 дней закрыла двух детей в квартире. Один ребенок умер

Киевлянке, которая заморила голодом своего ребенка, увеличили наказание до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В начале декабря 2016 года женщина на 11 дней оставила в квартире двух своих детей — годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку — без сознания. Обвиняемой на тот момент было 20 лет.

29 августа 2019 Голосеевский районный суд Киева приговорил женщину к 8 годам заключения по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Прокуратура настаивала на назначении женщине пожизненного лишения свободы по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Поэтому вынесенный приговор решили обжаловать.

18 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Киева, отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но иному его составу. 5 июля Голосеевский райсуд признал женщину виновной в совершении преступления по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и приговорил к 12 годам лишения свободы.