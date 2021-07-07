Помер експрем’єр Криму і нардеп трьох скликань Анатолій Франчук

В анексованому Криму помер колишній прем’єр-міністр Автономної республіки і нардеп трьох скликань Анатолій Франчук. Йому було 85 років.

Про це повідомив у Facebook його син Ігор.

«Не стало тата. Дуже боляче», — написав він.

Анатолій Франчук народився в 1935 році у Вінницькій області. Закінчив Академію народного господарства СРСР і працював механіком, електриком, а потім — начальником цеху та директором заводів. З 1987 до 1990 року був заступником міністра зв’язку СРСР.

Після проголошення незалежності України Франчук почав працювати в Раді міністрів Криму. Він був першим заступником голови кримського уряду і міністром енергетики, промисловості та транспорту. У 1994—1996 та 1997—1998 роках очолював уряд Автономної Республіки Крим.

Також Франчук був нардепом ІІ, ІІІ і ІV скликань. Входив до фракції СДПУ(о), а з 2005 року став членом партії «Відродження».

Його син Ігор теж був нардепом трьох скликань. Першою дружиною Ігоря була Олена Кучма — донька експрезидента Леоніда Кучми. Вони розлучилися в 1997 році, а в 2002 році Олена вийшла заміж за бізнесмена Віктора Пінчука.

У 2018 році кримські ЗМІ повідомляли про напад на будинок Франчука у Севастополі. Зловмисники побили його та зламали три сейфи. За словами Франчука, вони викрали близько мільйона рублів, 137 тисяч доларів і багато коштовних прикрас.