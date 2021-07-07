Умер экс-премьер Крыма и нардеп трех созывов Анатолий Франчук

В аннексированном Крыму скончался бывший премьер-министр Автономной республики и нардеп трех созывов Анатолий Франчук. Ему было 85 лет.

Об этом сообщил в Facebook его сын Игорь.

«Не стало больше папы. Очень больно», — написал он.

Анатолий Франчук родился в 1935 году в Винницкой области. Окончил Академию народного хозяйства СССР и работал механиком, электриком, а затем — начальником цеха и директором заводов. С 1987 года по 1990 год был заместителем министра связи СССР.

После провозглашения независимости Украины Франчук начал работать в Совете министров Крыма. Он был первым заместителем главы крымского правительства и министром энергетики, промышленности и транспорта. В 1994—1996 и 1997—1998 годах возглавлял правительство Автономной Республики Крым.

Также Франчук был нардепом II, III и IV созывов. Входил во фракцию СДПУ (о), а с 2005 года стал членом партии «Возрождение».

Его сын Игорь тоже был нардепом трех созывов. Первой женой Игоря была Елена Кучма — дочь экс-президента Леонида Кучмы. Они расстались в 1997 году, а в 2002 году Елена вышла замуж за бизнесмена Виктора Пинчука.

В 2018 году крымские СМИ сообщали о нападении на дом Франчука в Севастополе. Злоумышленники избили его и взломали три сейфа. По словам Франчука, они похитили около миллиона рублей, 137 тысяч долларов и много ценных украшений.