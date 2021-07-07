Шведський парламент знову переобрав прем’єром Левена. Перед цим йому оголошували вотум недовіри

Парламент Швеції проголосував за призначення Стефана Левена прем’єром-міністром країни. Перед цим же депутати самі оголошували йому вотум недовіри.
Про це пише Reuters.
Водночас сам Левен поки не знайшов достатньої підтримки у парламенті свого проєкту бюджету на наступний рік. Він заявив, що готовий знову піти у відставку, якщо восени парламент не затвердить бюджет.
Левен отримав усього на два голоси більше необхідного мінімуму для переобрання прем’єр-міністром.
- 21 червня парламент Швеції оголосив вотум недовіри прем’єр-міністру Стефану Левену — вперше в історії країни. За недовіру Левену проголосував 181 депутат, проти були 109, ще 51 депутат утримався. Загалом вотум підтримали чотири політсили.
- Через тиждень Стефан Левен оголосив про свою відставку. Він мав два варіанти: або подати у відставку і надати можливість сформувати новий уряд, або оголосити дострокові вибори. Левен підкреслив, що обрав найкращий варіант для країни, тому що, на його думку, вибори під час пандемії проводити не варто.