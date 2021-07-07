Шведський парламент знову переобрав прем’єром Левена. Перед цим йому оголошували вотум недовіри

Парламент Швеції проголосував за призначення Стефана Левена прем’єром-міністром країни. Перед цим же депутати самі оголошували йому вотум недовіри.

Про це пише Reuters.

Водночас сам Левен поки не знайшов достатньої підтримки у парламенті свого проєкту бюджету на наступний рік. Він заявив, що готовий знову піти у відставку, якщо восени парламент не затвердить бюджет.

Левен отримав усього на два голоси більше необхідного мінімуму для переобрання прем’єр-міністром.