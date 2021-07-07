Шведский парламент снова переизбрал премьером Левена. Перед этим ему объявляли вотум недоверия

Парламент Швеции проголосовал за назначение Стефана Левена премьером-министром страны. Перед этим же депутаты сами объявляли ему вотум недоверия.
Об этом пишет Reuters.
В то же время сам Левен пока не нашел достаточной поддержки в парламенте своего проекта бюджета на следующий год. Он заявил, что готов снова уйти в отставку, если осенью парламент не утвердит бюджет.
Левен получил всего на два голоса больше необходимого минимума для переизбрания премьер-министром.
- 21 июня парламент Швеции объявил вотум недоверия премьер-министру Стефану Левену — впервые в истории страны. За недоверие Левену проголосовал 181 депутат, против были 109, еще 51 депутат воздержался. В целом вотум поддержали четыре политсилы.
- Через неделю Стефан Левен объявил о своей отставке. Он имел два варианта: либо подать в отставку и дать возможность сформировать новое правительство, или объявить досрочные выборы. Левен подчеркнул, что выбрал лучший вариант для страны, потому что, по его мнению, выборы во время пандемии проводить не стоит.