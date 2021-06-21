Парламент Швеции впервые объявил вотум недоверия премьер-министру

Парламент Швеции объявил вотум недоверия премьер-министру Стефану Левену — впервые в истории страны.
Об этом сообщает телерадиокомпания SVT.
За недоверие Левену проголосовал 181 депутат, против были 109, еще 51 депутат воздержался. В общем вотум поддержали четыре политсилы.
Ранее «Левая партия» и крайне правые «Шведские демократы» заявили, что поводом для вотума стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.
Во время брифинга после объявления недоверия Левен заверил, что не поддерживает рыночную ренту.
«У правительства есть неделя в запасе. Мы поговорим с партнерами и с разных сторон рассмотрим, каким образом нам следует уйти. Моей главной задачей всегда было, есть и будет делать то, что лучше всего подходит для Швеции», — заявил он.
Согласно законодательству Швеции, теперь Левен обязан уйти в отставку или объявить внеочередные выборы.
- Ранее в парламенте Эстонии зарегистрировали вотум недоверия премьер-министру Каи Каллас. Однако во время голосования за него в парламенте не хватило голосов — за объявление недоверия выступили лишь 36 депутатов из 55 присутствующих. Для принятия вотума был нужен 51 голос.