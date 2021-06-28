Премьер Швеции подал в отставку после объявления ему вотума недоверия

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о своей отставке. Перед тем парламент объявил ему вотум недоверия.

Об этом пишет издание The Local.

«Это было самым тяжелым политическим решением из тех, которые мне приходилось принимать», — отметил он.

Левен стал первым шведским премьером, которому парламент выразил вотум недоверия. После этого он имел два варианта: либо подать в отставку и дать возможность сформировать новое правительство, или объявить досрочные выборы. Левен подчеркнул, что выбрал лучший вариант для страны, потому что, по его мнению, выборы во время пандемии проводить не стоит.

После отставки премьера спикер парламента начнет консультации с партиями о том, кто из них сможет объединиться в коалицию и сформировать новое правительство.

«Я все еще открыт для предложений возглавить правительство, если [парламент] будет готов поддерживать. Моя партия и я готовы разделять ответственность и продолжать вести нашу страну вперед вместе с другими конструктивными политсилами», — заявил Левен.