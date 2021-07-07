Найбільший китайський сервіс таксі Didi заходить на український ринок, але точної дати початку роботи поки немає.

Про це пише dev.ua.

Компанія запустила україномовний сайт, на якому запрошує водіїв таксі працювати з ними. Там обіцяють, що сервіс забиратиме лише до 12% комісії.

Пасажирам же обіцяють цілодобову підтримку, конфіденційність та безпеку за допомогою контактів екстреного зв’язку та кнопки SOS.

Також компанія створила власну сторінку на Facebook 11 червня, але вона поки не оновлювалася.