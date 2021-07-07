Найбільший китайський сервіс таксі Didi заходить на український ринок, але точної дати початку роботи поки немає.
Про це пише dev.ua.
Компанія запустила україномовний сайт, на якому запрошує водіїв таксі працювати з ними. Там обіцяють, що сервіс забиратиме лише до 12% комісії.
Пасажирам же обіцяють цілодобову підтримку, конфіденційність та безпеку за допомогою контактів екстреного зв’язку та кнопки SOS.
Також компанія створила власну сторінку на Facebook 11 червня, але вона поки не оновлювалася.
- Didi — китайський конгломерат, який об’єднує сервіси таксі, каршерингу, оренди велосипедів, доставки їжі та іншого. Загалом послугами Didi користуються близько 450 мільйонів людей у Китаї, Росії, Мексиці, Японії, Австралії, Бразилії, Південній Африці, Чилі, Новій Зеландії та інших країнах.